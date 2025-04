Uomini e Donne anticipazioni: Isabella bacia Giuseppe e poi attacca Tina Cipollari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lo scorso 6 aprile è avvenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico in studio. In particolare, i protagonisti del trono over hanno movimentato di parecchio l’ultima registrazione. Giuseppe ha continuato la sua frequentazione con Isabella. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che in studio i due hanno confidato a Maria De Filippi di essersi scambiati un bacio appassionato. Il cavaliere ha poi sorpreso tutti quando ha annunciato di voler dare l’esclusiva a Isabella. Ma la dama non è apparsa del suo stesso avviso. Una decisione che ha scatenato le ire di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno ritenuto strano il comportamento di Giuseppe di dare l’esclusiva ad una donna che non ricambia i suoi sentimenti. Sabrina, invece, ha preferito non commentare la decisione presa dall’uomo.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari e Isabella quasi alle mani

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 non sono ancora terminate. Secondo quando riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web, Isabella si sarebbe resa protagonista di un brutto gesto. La dama del trono over avrebbe quasi messo le mani addosso a Tina Cipollari nel backstage della trasmissione. L’esperto di gossip ha rivelato che tra le due donne è nato un battibecco, tanto che entrambe hanno alzato il tono della voce. Ad un certo punto, Tina Cipollari ha tuonato: “Ma chi sei? Chi cavalo sei tu?”. La donna ha poi iniziato ad inveire con epiteti forti nei confronti di Isabella, tanto che Maria De Filippi è stata costretta a spegnerle il microfono. Tina ha raggiunto il backstage dov’è stata seguita da Isabella. La presentatrice ha chiesto alla regia di non mostrare cosa stesse succedendo tra le due donne. A quanto sembra, le due sarebbero andate vicino alla rissa.