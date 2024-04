Uomini e Donne anticipazioni: il trono di Ida Platano a rischio, la scelta spiazzante

A Uomini e Donne prosegue il trono di Ida Platano. Tra poche settimane la donna dovrà fare una scelta tra Mario e Pierpaolo. Tuttavia, sembra che ci sia qualcosa che sta turbando la tronista. L’amica di Gemma Galgani è apparsa sempre più in difficoltà, tanto da dimostrare di avere dubbi sull’interesse reale dei suoi due corteggiatori. Per questo motivo, la tronista ha minacciato di abbandonare il trono se Maria De Filippi non l’avesse fermata. In quell’occasione, Pierpaolo e Mario hanno dato una dimostrazione alla donna del loro interesse. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che ci saranno nuovi problemi per Ida Platano. La donna infatti riceverà in studio una nuova segnalazione su Mario Cusitore. Se la tronista dimostrerà di credere alla versione del cavaliere, Tina Cipollari lo accuserà di stare prendendola in giro.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano non si presenta in puntata

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano si recherà in camerino da Mario Cusitore per chiedergli il nome della ragazza per verificare lei stessa con chi si era visto in hotel. Ma il corteggiatore si rifiuterà di fornire il nome alla tronista, tanto da invitarla a mandarlo via se non le crede. Di qui, la donna prenderà una decisione inaspettata. Ida Platano manderà un filmato in studio dove informerà Pierpaolo e Mario di non essere venuta in puntata per darli una lezione visto che non si fida di loro e non sa se continuare il percorso all’interno del programma. Alla fine, i due corteggiatore abbandoneranno lo studio. Che il trono di Ida Platano sia agli sgoccioli?