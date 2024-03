Uomini e Donne anticipazioni, Ida Platano abbandona il trono? Spunta un indizio social

Ida Platano sta facendo molto parlare in queste ultime settimane. La donna è attualmente sul trono classico di Uomini e Donne per trovare l’amore della sua vita. Sei mesi fa, il volto tv è diventata tronista dopo aver concluso la storia con Alessandro Vicinanza, oggi felicemente fidanzato con Roberta Di Padua. La donna ha dimostrato tutte le sue sfaccettature tra alti e bassi nel corso del dating show condotto da Maria De Filippi. Come Brando anche lei è si appresta alla decisione finale. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo e Mario non sembrerebbero aver convinto Ida Platano. Nell’ultima registrazione la tronista si è lamentata di non essere corteggiata, tanto da voler andare via. Decisione che non ha suscitato la reazione dei suoi due corteggiatori che ha alimentato i dubbi della donna.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano potrebbe lasciare il dating show, il messaggio social

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano ha dimostrato di avere molti dubbi nei riguardi dei suoi due corteggiatori, tanto da pensare di uscire da sola dopo aver abbandonato il trono. La richiesta infatti è stata avanzata nel corso dell’ultima registrazione del trono classico che andrà in onda prossimamente in televisione. Nel frattempo sui social è comparso un indizio che potrebbe far temere il peggio. Nel post, Ida Platano ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine nei confronti di Maria De Filippi, il cui aiuto è sempre stato prezioso in ogni momento. A tal proposito, la donna ha scritto: “Ti voglio bene con tutto il mio cuore.” dedicando in questo modo un pensiero alla conduttrice. Un messaggio che sembrerebbe ipotizzare un possibile abbandono di Ida Platano nel corso della nuova registrazione del dating show prevista tra pochi giorni a Roma.