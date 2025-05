Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco Steri sceglie, Tina Cipollari fa piangere una dama

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lunedì 5 maggio si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno sorpreso il pubblico presente in studio. Dagli spoiler riportati da Lorenzo Pugnaloni si apprende che grande attenzione è stata focalizzata su Gianmarco Steri. Il tronista sembra pronto a fare la sua scelta finale. Uno dei momenti più attesi del trono classico che avverrà facilmente nella prossima registrazione che chiuderà la stagione 2024/2025 del programma. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Gianmarco Steri sceglierà probabilmente domenica 11 maggio una tra Nadia e Cristina. Nell’ultima registrazione, il tronista romano non ha organizzato nessuna esterna mentre le sue corteggiatrici hanno espresso il loro parere in vista della scelta. Entrambe hanno raccontato di aver parlato ai loro genitori di Gianmarco e come potrebbe evolversi la storia fuori dal contesto televisivo.

Uomini e Donne anticipazioni: Marina scoppia a piangere a causa di Tina Cipollari

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione avvenuta il 5 maggio rivelano che Gianni Sperti ha fatto i complimenti sia a Nadia che a Cristina che si sono rivelate più tranquille rispetto ai primi confronti molto più accesi. Tina Cipollari, invece, avrebbe voluto vedere maggiore tensione tra le due rivali. Grande spazio anche al trono over che ha visto la nascita di due coppie che hanno lasciato il programma. Stiamo parlando di Morena e Francesco ma anche di Guido e Gloria. Questi ultimi hanno richiesto più tempo perché Guido si era ingelosito vedendo Gloria ballare con un altro. Pertanto, il cavaliere era corso dietro le quinte in evidente difficoltà. Spazio a Gemma Galgani che ha ricevuto un nuovo stop da parte di Arcangelo. Il cavaliere che è uscito con altre due dame ha ribadito la volontà di non frequentare la dama di Torino. Tina Cipollari e Marina si sono rese protagonista di un’accesa lite terminata con la dama che è scoppiata a piangere.