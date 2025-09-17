Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani scoppia in lacrime, il gesto di Tina Cipollari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 16 settembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Secondo quanto trapelato da Lorenzo Pugnaloni grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti i nuovi appuntamenti in programma prossimamente su Canale 5 si apprende che Gemma Galgani è scoppiata letteralmente a piangere per quello che è successo in studio con Mario nella precedente registrazione. La dama di Torino è finita nella bufera quando ha fatto bodyshaming nei confronti dell’uomo, scatenando molte polemiche in studio. Gemma Galgani è stata soccorsa da Tina Cipollari, che le ha consegnato uno scottex per asciugarsi le lacrime che scendevano dai suoi occhi.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristina dubita di Jakub

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Alessio si è seduto al centro dello studio per accogliere due dame desiderose di fare la sua conoscenza. Ma il cavaliere ha deciso di non farle rimanere. Nel frattempo, Guido ha deciso di uscire insieme con una nuova dama, con la quale si è trovato molto in sintonia. Continua a gonfie vele la conoscenza tra Federico Mastrostefano e Agnese. Spazio anche al trono classico ed in particolare su Cristina. La tronista ha rivelato di avere dubbi nei confronti di Jakub dopo aver visto alcune sue storie postate su Instagram.