Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani scandalizza, l’esterna con Fabio è bollente!

Gemma Galgani tornerà ad essere l’assoluta protagonista delle nuove puntate del dating show di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web annunciano che la dama di Torino si siederà al centro dello studio. Maria De Filippi, a questo punto, manderà in onda l’esterna che la donna ha fatto con Fabio, che scandalizzerà tutto lo studio e tutto il pubblico. La dama di Torino infatti provocherà in maniera spinta il cavaliere con il quale sta uscendo. Gemma si toglierà le calze, benderà l’uomo per poi fargli assaggiare la panna e cioccolata. Neanche a dirlo, l’esterna della donna scatenerà un vero e proprio scandalo. La dama di Uomini e Donne ha dimostrato di aver perso nuovamente la testa per un cavaliere, venuto a conoscerla nello studio di Maria De Filippi.

Gemma Galgani a Uomini e Donne – Immagine tratta da Video Mediaset

Uomini e Donne anticipazioni: Sabrina chiude la conoscenza con Francesco

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne per quanto riguarda le nuove puntate non sono finite qui. In particolare, grande attenzione sarà focalizzata su Gabriele. Per il cavaliere del trono over scenderanno tre dame pronte a fare la sua conoscenza. L’uomo deciderà di non tenere nessuna delle pretendenti. Inoltre, Sabrina farà un’esterna con Francesco. Una volta in studio però la dama deciderà di chiudere la conoscenza con l’uomo, scatenando l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista crederà che Sabrina sia ancora presa da Gabriele, tanto da accusarla di star usando altri uomini. Insomma, ci aspettano puntate ricche di colpi di scena per gli amanti del dating show in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sui teleschermi di Canale 5.