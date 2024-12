Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani disperata, Tina Cipollari commette un nuovo sgarbo

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione del dating show avvenuta ieri 4 dicembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani ha avuto un crollo emotivo dopo essere stata scaricata da Fabio Cannone. Il cavaliere le aveva scritto una lettera con pesanti accuse per poi decidere di mettere fine alla loro conoscenza. I due si sono trovati nuovamente faccia a faccia nella registrazione di ieri 4 dicembre di Uomini e Donne ma le cose non sono cambiate. Fabio non ha concesso una seconda chance alla dama di Torino. Tina Cipollari a questo punto criticato aspramente Gemma per poi ballare nuovamente con l’italo-canadese come aveva fatto nella registrazione precedente.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani rimasta sola senza cavalieri

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani si è trovata senza cavalieri, capaci di risollevarle l’umore dopo la fine della conoscenza con Fabio, con la quale si era scambiata dei teneri baci. Inoltre c’è stato un colpo di scena: Mario Cusitore è tornato improvvisamente nel parterre del trono over dopo che aveva abbandonato il programma una decina di giorni fa perché non sopportava gli attacchi di Gianni e Tina. L’uomo è tornato come se niente fosse a corteggiare Prasanna e Valentina dopo che aveva messo gli occhi addosso a Margherita e Morena.