Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Agnese si disperano in studio, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 29 settembre si è registrata negli studi di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico in studio. Dagli spoiler trapelati da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono over. In particolare, Federico Mastrostefano ha deciso di chiudere la conoscenza con Agnese De Pasquale. La dama c’è rimasta malissimo, tanto da scoppiare a piangere in studio dopo un confronto. Il cavaliere ha deciso di continuare la frequentazione con Francesca. Tuttavia Agnese non è stata l’unica a piangere disperata perché un’altra famosa dama ha fatto la sua stessa fine. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Gemma Galgani ha pianto per Mario Lenti. La donna non ha capito il motivo per il quale il cavaliere non è interessato a lei.

Uomini e Donne anticipazioni: Marina ha litigato con Isabella

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ha fatto accomodare al centro dello studio Marina. La dama è uscita con Arcangelo. In studio, la donna ha litigato furiosamente con Isabella, la quale l’ha definita una pazza perché in studio si è messa ad un urlare. Inoltre grande attenzione è stata focalizzata sui protagonisti del trono classico. Flavio Ubirti ha fatto un’esterna con Nicole che non è stata proiettata in studio. Martina e Denise, invece, non si sono presentate in puntata. L’uomo ha quindi lasciato lo studio per capire i motivi che le hanno spinte a non essere presenti. Il tronista ha preteso che le sue due corteggiatrici tornassero in studio per spiegarsi.