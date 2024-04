Uomini e Donne anticipazioni: folle reazione di Pierpaolo Siano, Ida Platano in lacrime

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri 23 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Grande attenzione è stata focalizzata sul trono di Ida Platano dove Pierpaolo Siano si è reso protagonista di una folle reazione che ha suscitato lo stupore di tutti i presenti nello studio. In particolare, l’uomo ha fatto il suo ingresso in studio visibilmente alterato. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che il corteggiatore ha accusato Ida di aver rallentato la loro conoscenza per stare dietro alla segnalazione di Mario Cusitore. L’uomo l’ha incolpata di aver preso in giro lui e tutte le persone che l’hanno guardata in televisione.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo Siano lascia lo studio, Ida Platano in lacrime

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo Siano è apparso deluso dopo i fatti accaduti. Il corteggiatore ha accusato Ida Platano di voler passare per quella sensibile e che voleva una persona che le desse certezze. Alla fine, l’uomo ha lasciato lo studio dicendo alla tronista che se aveva voglia di sceglierlo le avrebbe detto di no perché non vuole essere la seconda scelta. Gli operatori a questo punto l’hanno seguito con le telecamere fino in camerino ma lui non ha voluto parlare. Di conseguenza, Ida Platano è uscita dallo studio piangendo a dirotto. In questo modo, la donna è rimasta senza corteggiatori tanto che nella prossima registrazione si capirà cosa succederà del suo trono.