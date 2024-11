Uomini e Donne anticipazioni: De Filippi caccia un tronista, Tina Cipollari regala il viagra a Fabio

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che Alessio verrà cacciato dal trono classico da Maria De Filippi a causa di alcune segnalazioni che l’hanno portato a rimanere senza corteggiatrici. Francesca Sorrentino, invece, farà un’esterna con Paolo. Una volta tornati in studio, la tronista rivelerà di essere stata molto bene in sua compagnia. Gianmarco a questo punto si alzerà dalla sua sedia per lasciare lo studio. Francesca Sorrentino seguirà il suo corteggiatore nel backstage di Uomini e Donne per cercare di fermare la sua fuga.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari regala il viagra a Fabio

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Martina porterà in esterna Gianmarco, rivelando che l’è mancato il rapporto con avevano un tempo. Ciro preferirà non intervenire alla discussione. Grande attenzione anche per Gemma Galgani e Fabio. La dama dirà di voler andare oltre col cavaliere dopo che si sono scambiati un primo bacio. Tina Cipollari interverrà alla discussione, portando il viagra per il cavaliere. Neanche a dirlo, il siparietto farà divertire il pubblico in sala mentre scatenerà l’ira di Gemma. Sabrina, invece, uscirà con Diego mentre continuerà la conoscenza con Maurizio, che intanto farà un’esterna con Gloria. Quest’ultima proseguirà la conoscenza con Alessio, che farà delle serate anche con Morena.