Uomini e Donne anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: un abbandono choc, bacio al trono classico

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti del trono over dove non mancheranno diversi colpi di scena. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Maria De Filippi farà accomodare Cristian, Isabella e Mario al centro dello studio. Cristian sbandiererà un discorso personale che la dama aveva fatto su di lui, apparendo molto offeso. Nella discussione interverrà Mario Lenti, che inizierà a consolare Isabella. Ma quest’ultima metterà le mani avanti, considerando il cavaliere solo un amico. Proprio Isabella annuncerà di voler abbandonare il programma, rivelando di aver rivisto una persona del suo paese per il quale nutre un certo interesse.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Jakub

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma dal 20 al 24 ottobre su Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Federico Mastrostefano, una vecchia conoscenza del programma. Il cavaliere deciderà di chiudere la conoscenza con Agnese e concentrarsi su due dame: Francesca e Veronica. Momento d’oro per l’uomo che vedrà arrivare in studio altre due dame che deciderà di tenere. Per quanto riguarda il trono classico: Cristiana porterà in esterna Jakub e tra i due scatterà un bacio. Per Flavio, invece, torneranno sia Martina che Denise. Il tronista deciderà di richiamare entrambe e loro faranno ritorno in studio. A loro due si aggiungerà Nicole, con la quale Flavio uscirà in esterna.