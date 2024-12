Uomini e Donne anticipazioni dal 2 al 6 dicembre: Maria De Filippi caccia un tronista e un cavaliere

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show in programma da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Alessio sarà al centro delle polemiche visto che si tornerà a parlare della segnalazione giunta in studio. Il tronista era stato beccato in giro a far serate con alcuni amici tra cui Mario Cusitore. In studio, si scoprirà che Alessio ha detto delle bugie anche alla redazione, dato che i collaboratori di Maria De Filippi aveva raccontato che sarebbe stato sabato in famiglia mentre invece è stato beccato in un locale. Le corteggiatrici dimostreranno di non avere più fiducia in lui e per questo abbandoneranno Uomini e Donne. Alessio – rimasto solo – verrà invitato da Maria De Filippi ad abbandonare il trono classico.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore lascia la trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate dal 2 a 6 dicembre rivelano che la stessa sorte di Alessio toccherà a Mario Cusitore. Il deejay campano esprimerà il desiderio di lasciare la trasmissione poiché insoddisfatto delle ultime conoscenze fatte. Inoltre ci sarà l’uscita di scena di Gianmarco Meo. Tutto avrà inizio quando Francesca farà un’esterna con Paolo. Tra i due si creerà un feeling speciale che porterà la tronista a dimenticare le incomprensioni del passato e costruire qualcosa di importante. Gianmarco non la prenderà bene andando su tutte le furie e per questo scapperà nel backstage dove verrà raggiunto da Francesca. Alla fine, il corteggiatore apparirà irremovibile nella sua scelta di abbandonare la trasmissione.