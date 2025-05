Uomini e Donne anticipazioni dal 19 al 23 maggio: Morena delusa, due sorprese per Gianmarco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che i telespettatori avranno modo di vedere dal 19 al 23 maggio sui teleschermi di Canale 5. Dagli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi si apprende che grande attenzione sarà focalizzata sui protagonisti del trono over. Gemma Galgani tornerà alla carica nonostante la scelta di Arcangelo di chiudere la conoscenza. La dama di Torino non accetterà il rifiuto da parte del cavaliere con il quale è uscita alcune volte. La torinese chiederà una spiegazione convincente da Arcangelo che sarà più volte attaccato sia da Gianni Sperti che da Tina Cipollari. Le anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che l’uomo accetterà di sedersi al centro dello studio per un nuovo confronto con Gemma. Peccato che il cavaliere sarà intenzionato a proseguire la sua conoscenza solo con Cinzia e Marina.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco Steri riceve due visite speciali

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate in onda il 19 e 23 maggio su Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata anche nella storia tra Morena e Francesco. I due proseguiranno la loro conoscenza. Purtroppo il cavaliere ammetterà di non essersi innamorato della dama nonostante sia passato quasi un mese dalla loro conoscenza. Dichiarazioni che deluderanno tantissimo Morena. Inoltre si tornerà a parlare del trono classico. In particolare, Gianmarco Steri riceverà due visite speciali in occasione del suo compleanno. Nadia si recherà nel suo negozio per donargli una foto che li ritrae insieme mentre Cristina organizzerà una festa coi suoi amici. In studio, il tronista dimostrerà di apprezzare il gesto di Nadia, che scoppierà a piangere.