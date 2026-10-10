Uomini e Donne, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre: il triangolo Antonio‑Paola‑Rosanna accende lo studio

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Le puntate di Uomini e Donne 12‑16 ottobre si preannunciano movimentate, con tensioni, scelte improvvise e un clima sempre più acceso tra dame e cavalieri. Al centro della settimana ci sarà un triangolo che coinvolge Antonio Marino, Paola Fatuzzo e Rosanna Siino, destinato a cambiare gli equilibri del parterre. Parallelamente, Marina Brochetta vivrà giornate complicate, tra frecciatine, scontri e uscite dallo studio. Chi prenderà una posizione? Come reagiranno le dame coinvolte? E quali dinamiche esploderanno davanti a Maria De Filippi?

Uomini e Donne 12‑16 ottobre: il triangolo Antonio‑Paola‑Rosanna accende lo studio

Il cuore delle puntate di Uomini e Donne 12‑16 ottobre sarà il racconto di Antonio Marino, che rivelerà di aver vissuto un’esterna intensa con Rosanna Siino, culminata con un bacio. La confessione spiazzerà il pubblico e soprattutto Paola Fatuzzo, che reagirà con rabbia e delusione. Tra le due dame nasceranno battibecchi serrati, con accuse, frecciate e momenti di forte tensione. Antonio, consapevole del clima incandescente, cercherà di non alimentare ulteriori scontri, mantenendo una posizione più defilata. Il triangolo terrà banco per tutta la settimana, con un crescendo di confronti che porterà il cavaliere a dover chiarire le sue intenzioni e a prendere una decisione definitiva sul suo percorso.

Marina al centro del caos: scontri con Tina e uscite furiose

Le puntate di Uomini e Donne 12‑16 ottobre daranno grande spazio anche a Marina Brochetta, che entrerà in studio con entrambe le braccia fasciate dopo un infortunio. La situazione attirerà subito l’attenzione di Alessandra Mussolini, che proverà a sdrammatizzare, mentre Tina Cipollari coglierà l’occasione per provocare la dama. Le battute di Tina faranno perdere la pazienza a Marina, che lascerà lo studio più volte, visibilmente irritata. Maria De Filippi cercherà di riportare la calma, ma il carattere fumantino delle protagoniste renderà ogni tentativo complicato. La settimana sarà segnata da scontri verbali, accuse reciproche e momenti di forte tensione, che metteranno alla prova la resistenza emotiva della dama.

Gemma sorprende Fabio, ma il cavaliere inizia a dubitare

Nelle puntate di Uomini e Donne 12‑16 ottobre ci sarà spazio anche per Gemma Galgani, che proverà a recuperare la conoscenza con Fabio attraverso un’esterna più coinvolgente. La dama cercherà di sedurre il cavaliere con un atteggiamento più diretto e affettuoso, sperando di riaccendere l’interesse. Fabio, però, apparirà sempre più dubbioso. Il suo comportamento cambierà durante la settimana, mostrando una crescente distanza e la volontà di riflettere sulla frequentazione. La situazione potrebbe portare a un punto di svolta, con il cavaliere pronto a valutare l’ipotesi di interrompere il percorso con Gemma.