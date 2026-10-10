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UNA NUOVA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA IN CAPITANATA: A MANFREDONIA UN CONFRONTO SUL FUTURO DELLA GIUSTIZIA



Soddisfazione del Rotary Club Manfredonia per la partecipazione e per il contributo autorevole dei relatori.

Si è svolto ieri, venerdì 9 ottobre, presso il Circolo Unione di Manfredonia, il convegno “Una nuova geografia giudiziaria in Capitanata – Un secondo Tribunale per la provincia di Foggia: dalla proposta al progetto”, promosso dal Rotary Club Manfredonia.

L’incontro ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, a testimonianza di quanto il tema di una giustizia più vicina, efficiente e accessibile ai cittadini sia profondamente sentito dal territorio.

Particolarmente apprezzati gli interventi dell’On. Antonio Leone e dell’Avv. Stefano Pio Foglia, che, con autorevolezza, competenza e una capacità di analisi puntuale e incisiva, hanno affrontato una questione di grande rilevanza, offrendo riflessioni concrete e prospettive di assoluto interesse.

Il Rotary Club Manfredonia con il suo Presidente l’Ing. Raffaele Fatone esprime viva soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha rappresentato non soltanto un importante momento di approfondimento, ma anche un’occasione di confronto costruttivo sulle esigenze della Capitanata e sulle possibili risposte da offrire al territorio.

Un sentito ringraziamento a tutti i relatori, al moderatore Avv. Matteo Granatiero, alle autorità intervenute, al Presidente del Circolo Unione Avv. Ugo Galli per l’ospitalità e a tutti gli enti e le associazioni che hanno concesso il proprio patrocinio, in particolare all’Ordine degli Avvocati di Foggia rappresentato dall’Avv. Nadia Di Sabato, all’Unione Avvocati di Manfredonia in persona del Presidente Avv. Giovanni Bisceglia, all’associazione Avvocati Garganici in persona del Presidente Avv. Luigi Afferrante e al Comune di Manfredonia, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso un tema di così grande interesse collettivo.

L’auspicio è che le riflessioni emerse possano trovare concreta attenzione da parte della politica e delle istituzioni, affinché il dibattito sulla riorganizzazione della giustizia in Capitanata possa tradursi in scelte e azioni capaci di rispondere alle reali esigenze dei cittadini e del territorio.