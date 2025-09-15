Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi ritrova Ruggero, che scontro in studio!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena sono accaduti nel corso della registrazione di Uomini e donne avvenuta il 15 settembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul web si apprende che grande protagonista sarà un’ex coppia che ha partecipato all’ultima edizione del programma. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea hanno avuto un confronto infuocato. In questo frangente, l’uomo è apparso visibilmente emozionato, tanto da non voler discutere con la donna per via dei bei momenti che hanno passato insieme. Allo stesso tempo, Barbara De Santi non ha esitato a criticare i comportamenti dell’ex fidanzato. La donna ha deciso di rimanere nel programma per trovare l’anima gemella. Ruggero, invece, ha lasciato definitivamente il trono over.

Uomini e donne anticipazioni: procede a gonfie vele la storia tra Agnese e Federico

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti le nuove puntate che andranno in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata anche su Federico Mastrostefano, che è ritornato nel programma a distanza di tantissimi anni per trovare l’amore. Il cavaliere sta continuando la conoscenza con Agnese e tutto sta procedendo a gonfie vele. In questo frangente, l’uomo ha preso una decisione che ha emozionato tutti quando ha detto di voler concedere l’esclusiva ad Agnese. Allo stesso tempo, quest’ultima ha avuto una forte lite con Rosanna nello studio di U&D.