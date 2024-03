Uomini e Donne anticipazioni: Beatriz D’Orsi torna? La richiesta di Daniele sorprende

Beatriz D’Orsi sarà una delle protagoniste delle prossime puntate di Uomini e Donne. La corteggiatrice tornerà nel dating show di Maria De Filippi dopo che tutti credevano che fosse la scelta finale di Brando. Quest’ultimo alla fine sceglierà Raffaella gettando l’italobrasiliana nella disperazione. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che il nome di Beatriz tornerà a farsi sentire presso lo studio di Cinecittà. Nella registrazione del 18 marzo infatti Daniele ha chiesto alla redazione di poter richiamare la corteggiatrice in quanto rimasto molto colpito da lei. Il ritorno della giovane è stato accolto con sorpresa da parte del pubblico che non si aspettava di rivederla nuovamente in studio dopo così poco tempo dalla scelta di Brando.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele vuole Beatriz D’Orsi ma lei lo rifiuta

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardante le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Beatriz D’Orsi ha fatto il suo ritorno nel programma dopo essere stata invitata da Daniele Paudice, il nuovo tronista al posto di Brando. Il ragazzo napoletano ha chiesto alla corteggiatrice di potersi conoscere meglio. La richiesta però ha fatto un buco nell’acqua. La donna infatti ha detto di non essere interessata a Daniele. Per questo motivo, Beatriz ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Inoltre tra i colpi di scena delle prossime puntate ci sarà la scelta di Alessandro. Il cavaliere ha lasciato il programma insieme a Maria Teresa. I due hanno ballato al centro dello studio sotto una pioggia di petali rossi.