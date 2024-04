Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi show, buone notizie per Gemma Galgani

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri 22 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico dove è accaduto un grosso colpo di scena. Ida Platano ha eliminato Mario Cusitore dopo aver discusso violentemente con lui. La tronista ha scoperto che la segnalazione su di lui era vera al 100%. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che se Mario è scappato dallo studio, Pierpaolo non si è neppure presentato in quanto Ida Platano se n’è andata in tutta fretta dal luogo della registrazione. In questo frangente, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato Mario Cusitore, accusandolo di aver preso in giro la tronista.

Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi litiga con Renato Russo, Gemma Galgani conosce un cavaliere

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio alle vicende del trono over, chiamando Cristiano al centro dello studio con Jasna ed altre due ragazze. Proprio queste ultime hanno avuto un violento confronto con l’uomo. Alla fine, sia Jasna che le altre due donne hanno deciso di chiudere la conoscenza con Cristiano. Ernesto Russo, invece, sta conoscendo una dama, con la quale sta andando tutto a gonfie vele. Ma ecco, che Barbara De Santi si è messa nuovamente di mezzo, tanto da dare inizio ad un litigio. La dama ha accusato il cavaliere barbuto di aver fatto un storia di Instagram riferita a lei. Barbara, inoltre ha litigato anche con Cristina. Buone notizie, invece, per Gemma Galgani che ha deciso di tenere un cavaliere giunto per fare la sua conoscenza.