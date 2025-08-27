Uomini e Donne anticipazioni: Arcangelo ci riprova con Gemma Galgani, Giuseppe va via

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 26 agosto si è registrata la prima registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione dei presenti nello studio. Stando agli spoiler trapelati da Lollo Magazine si apprende che assoluta protagonista è stata Gemma Galgani, che è stata confermata nuovamente nel parterre del trono over. Scendendo nei dettagli, la dama di Torino ha avuto un confronto con Arcangelo e Marina. In questo frangente è venuto a galla che il cavaliere aveva espresso l’intenzione di bere un caffè con Gemma. In studio, la dama di Torino ha rifiutato, non volendo solo un caffè da Arcangelo. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Tina Cipollari è tornata ad attaccare la sua storica rivale che per l’occasione ha visto scendere alla sua corte ben due cavalieri che ha deciso di tenere entrambi.

Uomini e Donne anticipazioni: Giuseppe lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le puntate che andranno in onda dal 22 settembre in prima visione su Canale 5 raccontano che in studio sono arrivati anche Giuseppe e Rosanna. I due hanno avuto un acceso confronto dove hanno detto di aver provato più volte a mettere i cocci insieme sebbene invano. I due hanno deciso di prendere strade diverse. Se Giuseppe ha deciso di lasciare il programma perché si è fidanzato con una donna, Rosanna ha deciso di rimanere per trovare la sua anima gemella. Infine il trono over ha visto l’arrivo di Federico Mastrostefano. L’uomo era stato il tronista nel 2009 quando era corteggiato da Eliana Michelazzo e Pamela Compagnuzzi. All’epoca, Federico scelse quest’ultima ma la storia non durò molto.