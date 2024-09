Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre-4 ottobre: un malore in studio preoccupa tutti

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate del dating show diretto da Maria De Filippi in programma da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Mario Cusitore. L’uomo deciderà di rimanere nel trono over per trovare l’anima gemella dopo la delusione ricevuta da Ida Platano. Il cavaliere si cimenterà un ballo con Cristina. Intanto Gemma Galgani continuerà la sua frequentazione con Raffaele. La donna deciderà di cambiare idea e provare a conoscere meglio il cavaliere dopo che lo aveva inizialmente rifiutato. Neanche a dirlo, la scelta di Gemma non piacerà assolutamente a Tina Cipollari. Proprio quest’ultima si renderà protagonista di un aspro scontro con la sua nemica di vecchia data.

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca Sorrentino accusa un malore

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che i colpi di scena non termineranno ancora qui. Nelle puntate in programma dal 30 settembre al 4 ottobre su Canale 5, grande attenzione sarà focalizzata su Francesca Sorrentino la quale apparirà in grande difficoltà. La tronista accuserà un malore che farà preoccupare lo studio. Maria De Filippi sceglierà di non mostrare le esterne dell’ex protagonista di Temptation Island dopo averla vista particolarmente in ansia in studio. Non è da escludere che Francesca decida di abbandonare il programma nel corso delle prossime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi.