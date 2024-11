Uomini e Donne anticipazioni 11-15 novembre: una coppia va via, Mario Cusitore abbandona?

Avvincenti momenti si vivranno nel corso delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi in onda dall’11 al 15 novembre su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore, il napoletano dopo aver vissuto dei momenti di intimità con Margarita, non apparirà disposto a continuare la sua conoscenza. Anche lei stessa qualche giorno prima aveva detto di voler chiudere con lui. L’uomo verrà accusato in studio di cercare solo visibilità e non una donna al suo fianco. La reazione di Mario Cusitore non si farà attendere, annunciando di voler abbandonare Uomini e Donne visto le sue conoscenze fallimentari. Anche con Morena Cusitore non ha voluto costruire niente, tanto che i sospetti di Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero essere più che fondati.

Uomini e Donne anticipazioni: Marcello e Giada lasciano il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che grande attenzione sarà focalizzata anche su Marcello e Giada che dopo diversi incontri sentiranno il bisogno di approfondire la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Intanto proseguirà tra alti e bassi la conoscenza di Martina con Ciro, protagonisti del trono classico. Il corteggiatore deciderà di abbandonare lo studio quando la tronista si rifiuterà di portarlo in esterna. L’uomo correrà alla stazione dei treni, dove verrà raggiunto da Martina. Infine Amal deciderà di dichiararsi solo per Michele, che uscirà in esterna con Veronica.