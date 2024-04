Uomini e Donne, Alessandro Rausa e Maria Teresa commuovono a Verissimo

Oggi 21 aprile è andata in onda una nuova puntata di Verissimo dove sono stati ospiti due grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia che hanno raccontato dettagli inediti della loro storia d’amore. I due infatti hanno deciso di abbandonare il dating show dopo una scelta che ha fatto commuovere gli italiani. Lui 93, lei 76 sono l’esempio che l’amore non età. Alessandro e Maria Teresa hanno riferito che il loro amore è nato nonostante la distanza. Il protagonista di Uomini e Donne ha detto che tra di loro c’è un’attrazione fortissima nonostante non siano più giovanissimi. Insomma, l’uomo è un cavaliere di altri tempi visto che manda i messaggi della buona notte alla sua amata non usando quelli precompilati. Un’azione che piace tanto a Maria Teresa che ha esclamato: “E’ incredibile”.

Uomini e Donne, Alessandro Rausa e Maria Teresa parlano della loro storia a Verissimo

Alessandro Rausa è uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne. Da diverso tempo nel parterre maschile, l’anno scorso ha avuto una frequentazione con Pinuccia. Una storia d’amore naufragata che l’ha portato alla conoscenza del grande amore Maria Teresa. L’ex cavaliere ha rivelato di essere molto innamorato, tanto da guardarla con gli occhi pieni di lacrime. La dama ha 76 anni ed è un’ottima cuoca ma anche collaboratrice domestica, sarta e venditrice. Una passione che l’accomuna con il suo Alessandro. A tal proposito, Maria Teresa ha espresso la propria contentezza per aver trovato un uomo di tanti valori come Alessandro. Infatti, ha dichiarato. “E’ un uomo che mi rispetta. Parliamo tanto.” La donna ha concluso che è faticoso vedersi fuori dalla trasmissione visto che sono avanti con l’età sebbene per ora non ci vogliono pensare. Un’intervista che ha fatto commuovere i telespettatori da casa sopratutto quanto i due si sono lasciati andare ad un ballo romantico sulle note di Vasco Rossi.