Uomini e Donne, acceso confronto tra Martina, Gianmarco e Ciro

Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne”, si è acceso un acceso confronto tra Martina, Gianmarco e Ciro, che ha messo in luce tensioni e sospetti di tradimento.

Il racconto di Martina

Martina, ex tronista, ha deciso di presentarsi per chiarire la sua versione dei fatti, negando ogni episodio di tradimento e chiedendo scusa a Ciro per avergli mancato di rispetto. La conduttrice Maria De Filippi ha sottolineato come i sentimenti tra Martina e Gianmarco fossero sospesi già da prima della scelta, anche se la romana aveva deciso di puntare su Ciro solo pochi giorni prima. Ciro, visibilmente ferito, ha espresso dubbi sulla veridicità delle parole di Martina, sottolineando come la sua ex abbia voltato pagina troppo velocemente. Martina ha spiegato che la rottura non è stata improvvisa, ma maturata dopo alcuni litigi estivi. Assente alla discussione Cristina, che ha preferito non partecipare, motivando la sua assenza con un rapporto difficile con l’ex corteggiatore. Alla fine, Martina ha chiesto scusa a Ciro, riconoscendo di aver sbagliato nei modi e nelle tempistiche. La puntata si è conclusa con un abbraccio tra i due, e si vocifera che Ciro possa presto ricevere una proposta di trono.