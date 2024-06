“Un’opinionista potrebbe non essere riconfermata”: bomba su Uomini e Donne

Mancano ancora molto settimane all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ma ci sono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere sui teleschermi di Canale 5. Dopo aver annunciato i nomi dei possibili tronisti che potrebbero salire sul trono, ecco che in rete sta circolando un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Amadeo Venza ha fatto una dichiarazione in merito al futuro dell’opinionista silenziosa all’interno di Uomini e Donne. L’esperto di gossip infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Il futuro di Tinì, l’opinionista silenziosa potrebbe non presenziare nella prossima stagione. Confermatissimi invece Gianni Sperti e Tina Cipollari.” Proprio su questi ultimi erano circolate delle fake news che volevano i due opinionisti salire sul trono nella prossima stagione.

Tinì Cansino potrebbe non essere riconfermata a Uomini e Donne

Tinì Cansino potrebbe non essere riconfermata come opinionista silenziosa di Uomini e Donne. A rivelarlo l’esperto di gossip Amedeo Venza. Proprio quest’ultimo ha ammesso che il futuro della donna sarebbe in procinto di essere definito in questi giorni mentre non ci sarebbe problemi per Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gran fermento invece per la scelta dei tronisti e corteggiatori. Si mormora che potrebbe ritornare Ida Platano tra le dame del trono over e addirittura Mario Cusitore. Infine c’è l’auto-candidatura dell’attore Massimiliano Varrese, che ha lanciato una sorta di appello a Maria De Filippi dicendosi disponibile per salire sul trono dopo l’esperienza in tv al Grande Fratello di pochi mesi da.