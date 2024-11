Una poltrona per due torna al cinema in versione restaurata

‘Una poltrona per due’ di John Landis torna al cinema. Il cult natalizio per antonomasia arriva sul grande schermo come evento speciale solo il 9, 10 e 11 dicembre grazie ad Adler Entertainment. A oltre 40 anni dal suo debutto, l’esilarante commedia con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd dà appuntamento nelle sale in un’imperdibile versione restaurata in 4K.

LA TRAMA DI UNA POLTRONA PER DUE

Al centro della vicenda un imbroglione squattrinato (Eddie Murphy) che prende il posto di un borioso investitore (Dan Aykroyd), uno scambio di persona ordito per scommessa da due fratelli milionari (Don Ameche e Ralph Bellamy) annoiati e senza scrupoli. Inizia così una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera cinematografica di Eddie Murphy e traghettato quella di Jamie Lee Curtis dal genere horror alla commedia, offrendo una pungente critica contro il capitalismo più spietato e la generazione yuppie attraverso un irresistibile mix di humor e critica sociale.

Già al momento dell’uscita, Trading Places – questo il titolo originale – ricevette buone critiche e un ottimo successo di pubblico, arrivando anche a strappare alcune nomination ai Golden Globes e agli Oscar. Ma soprattutto il film ebbe l’effetto di lanciare o rilanciare le carriere del suo cast: Eddie Murphy, all’epoca praticamente esordiente dopo le sue apparizioni al Saturday Night Live, divenne immediatamente uno degli attori più pagati e apprezzati degli anni Ottanta; Dan Aykroyd, già affermato dopo Blues Brothers, continuò il suo slancio riuscendo poi a realizzare anche Ghostbusters; e soprattutto Jamie Lee Curtis, considerata una scream queen per la sua partecipazione a horror come Halloween, si reinventò come straordinaria interprete comica, anche successivamente con Un pesce di nome Wanda.