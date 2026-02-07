Natura

Una elegante anatra tuffatrice segnalata all’Oasi Laguna del Re

Redazione7 Febbraio 2026
Oggi segnalata all’Oasi Laguna del Re la presenza di 5 esemplari di Moretta (Aythya fuligula), elegante anatra tuffatrice facilmente riconoscibile dal caratteristico ciuffo sul capo.

Specie tipica delle acque interne, la Moretta frequenta laghi, stagni e bacini soprattutto nel periodo invernale, offrendo sempre splendide occasioni di osservazione. Un bel segnale per la biodiversità locale! 🌿

📍 Continuiamo a osservare e rispettare la fauna che arricchisce i nostri ambienti naturali. Foto: Salvatore Giannino

