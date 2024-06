Una coppia di Temptation Island si è lasciata: l’annuncio sui social

Tira aria di forte crisi tra una delle coppie più famose di Temptation Island. Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sarebbero addirittura detti addio. L’esperto di gossip ha dichiarato: “I due si sarebbero mollati da pochi giorni. Mi dispiace per questi ragazzi conoscendoli ho visto in loro tanto amore.” Lo scorso gennaio i due erano stati ospiti di Verissimo dove avevano dichiarato che tra di loro tutto stava procedendo con il vento in poppa. La coppia aveva detto di aver deciso di darsi una nuova possibilità dopo l’esperienza a Temptation Island altrimenti si sarebbero detti addio senza rancore.

La storia tra Francesca Sorrentino e Manuel Mauro di Temptation Island si sarebbe conclusa

La storia tra Francesca Sorrentino e Manuel Mauro sembra essere giunta al capolinea. In alcuni commenti sui social, la fidanzata di Temptation Island aveva ammesso di star riprovando con il fidanzato nonostante litigassero spesso. La donna infatti aveva dichiarato: “Non è facile ci stiamo riprovando”. Purtroppo gli sforzi non sembrano essere andati a buon fine visto che Amedeo Venza ha detto che la profonda crisi avrebbe spinto la coppia a dirsi addio per sempre con queste parole: “I due si sarebbero mollati da pochi giorni.” Chissà se ci sarà margine di ripensamento? Non resta che attendere le prossime settimane per vedere cosa succederà.