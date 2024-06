Sophie Codegoni ha una storia con un attore di Élite? Esplode il gossip

Sophie Codegoni è tornata prepotentemente a far parlare di sé nelle ultime ore. L’influencer è finita al centro del gossip per una presunta nuova storia d’amore e per le voci sempre più insistenti di rottura con Alessandro Basciano. La donna infatti avrebbe deciso di interrompere la relazione con il padre di sua figlia dopo aver provato a ricucire lo strappo nei primi mesi del 2024. Problemi tra le due famiglie avrebbero portato i due ad allontanarsi sempre di più fino alla rottura. Sophie Codegoni infatti ha condiviso alcuni momenti a Sestri Levante insieme alla figlia mentre non c’era traccia Alessandro Basciano. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, la donna è finita al centro di una segnalazione a dir poco clamorosa.

Sophie Codegoni vista mano nella mano con Aaron Piper di Élite

L’influencer è finita nell’occhio del gossip in queste ultime ore. Deianira Marzano infatti ha postato una segnalazione da parte di un’utente che ha rivelato di aver visto Sophie Codegoni in atteggiamenti compromettenti con un attore di Élite, nota serie tv spagnola di Netflix. La donna infatti sarebbe stata vista entrata in un locale di Milano insieme ad Aaron Piper. Ma non è finita qui in quanto nelle foto postate dall’esperta di gossip si vede i due scambiarsi degli sguardi languidi fino ad uscire dal locale mano nella mano. Per questo motivo, non è da escludere la nascita di una nuova storia tra l’attore spagnolo e l’ex fidanzata di Alessandro Basciano. Non resta che attendere i prossimi giorni per vedere se la nuova presunta coppia uscirà allo scoperto.