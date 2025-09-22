Una coppia del Grande Fratello si sposa? Svelata tutta la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima edizione del Grande Fratello ha visto la nascita di diverse coppie al suo interno come quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Proprio i due ex gieffini sono tornati a far parlare di sé nel corso degli ultimi giorni per presunti fiori d’arancio. Tutto è iniziato quando la coppia ha deciso di passare alcuni giorni di relax a Montevelino nella Marsica. In questo frangente, il senese è stato immortalato mentre si inginocchia davanti alla compagna a mo’ di richiesta di matrimonio. Neanche a dirlo, l’immagine ha fatto il giro della rete, tanto che molti sospettavano che fosse una vera proposta di nozze. Niente di più sbagliato visto che Tommaso Franchi teneva in mano un porcino da 2 kg e non un anello di fidanzamento da regalare alla sua fidanzata.

Mariavittoria Minghetti – Tommaso Franchi e quella finta proposta di nozze

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono finiti al centro dell’attenzione per una finta proposta di nozze. L’immagine del senese con in mano un fungo da 2 kg è diventata virale sui social, tanto da scatenare la reazione dello stesso interessato. In un commento apparso sotto una foto di Tiktok, il compagno di Mariavittoria Minghetti ha scritto: “Non avete idea di quanto io sia felice che il porcino che ho preso sia diventato virale.” Insomma per ora niente fiori d’arancio per la coppia nata all’interno del Grande Fratello, che riaprirà i battenti il prossimo 29 settembre con una nuova edizione condotta da Simona Ventura che prenderà il posto di Alfonso Signorini.