Simona Ventura: addio definitivo alla Rai?

Simona Ventura da anni incarna la versatilità televisiva per eccellenza. Non è legata a un’unica emittente, ma si muove agilmente tra palinsesti e realtà editoriali diverse, come una vera “freelance” del piccolo schermo. I telespettatori l’hanno recentemente seguita alla conduzione di Citofonare Rai2, ma l’hanno anche ritrovata sul canale Nove, protagonista al tavolo di Che Tempo Che Fa, accanto a Fabio Fazio. Ora, la sua presenza si è fatta di nuovo notare su Mediaset, dove è tornata nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi. E proprio il Biscione, a quanto pare, sarebbe pronto a offrirle un ruolo ancora più centrale. A farlo intuire in modo piuttosto esplicito sono state alcune dichiarazioni del marito, che non lasciano molto spazio all’immaginazione.

Il futuro televisivo di Simona Ventura

Per quanto ancora durera Citofonare Rai2? Secondo le ultime indiscrezioni, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego potrebbe rientrare tra i tagli previsti dalla Rai per la prossima stagione. A lanciare l’allarme è stato il sito di Davide Maggio, che parla apertamente della possibilità di una cancellazione improvvisa, benché al momento manchi l’ufficialità. Le voci si rincorrono e l’atmosfera che circonda il format del weekend è tutt’altro che rassicurante, soprattutto considerando la statura professionale delle due conduttrici coinvolte. Questa fase di incertezza avrebbe spinto Simona Ventura a guardarsi intorno con maggiore attenzione. L’esperienza condivisa con la Perego era diventata per lei un punto fermo, sia dal punto di vista lavorativo che umano, vista la profonda sintonia tra le due. Ma se tutto dovesse interrompersi bruscamente per decisioni dall’alto, il futuro professionale della conduttrice potrebbe rapidamente orientarsi altrove. E il luogo più probabile, oggi, sembra essere proprio Mediaset, dove il nome di Ventura inizia a circolare con crescente insistenza nelle stanze che contano. Al momento, l’ex conduttrice de Le Iene non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali che confermino un suo possibile distacco dalla Rai. Simona sembra preferire un profilo basso, evitando di alimentare indiscrezioni o tensioni. Tuttavia, a gettare benzina sul fuoco è stato il suo compagno, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. In alcune recenti dichiarazioni, pur senza mai esporsi in modo diretto, Terzi ha lasciato intendere che un ritorno stabile della Ventura a Mediaset non sarebbe affatto un’ipotesi remota. Un’allusione che, nel clima attuale, suona più come un indizio che come una semplice osservazione. Il giornalista ha avuto modo di dire qualcosa al riguardo a Gente, specificando che “Simona è trattata da Mediaset come una regina. C’è una grande attenzione da parte della dirigenza, che la va a salutare. Andrea Giudici, Giorgio Restelli e un numero non meglio identificato di persone passano dal suo camerino esordendo, in pratica tutti, con la stessa parola: ‘Bentornata!’”. Sempre parlando dell’atmosfera che si respira a Mediaset, il marito della Ventura ha aggiunto: “Io me ne sto seduto fuori dal camerino e vedo un gran viavai di persone”. Le parole di Giovanni Terzi fanno riferimento proprio alla puntata d’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, dove la presenza della Ventura ha rappresentato un booster importante per il cast e per il pubblico. Difficile immaginare che l’ex volto storico della Rai abbia accettato l’incarico da opinionista con l’intenzione, fin da subito, di cambiare completamente rotta. Tuttavia, le attuali condizioni in Viale Mazzini — segnate da contratti poco stabili e da una percezione di progressivo disimpegno nei suoi confronti — potrebbero averla spinta a riconsiderare il proprio percorso. Al momento, dunque, risulta incerto il futuro di Simona Ventura: restare sulla Rai o trasferirsi definitivamente a Mediaset? Possiamo comunque immaginare che nel caso in cui Piersilvio Berlusconi facesse un’offerta allettante alla conduttrice, attualmente al timone di un programma che avrebbe le settimane contate, Simona potrebbe decidere di dare una svolta definitiva, tornando in pianta stabile in quel di Cologno. E un precedente importante c’è: Max Giusti, il quale ha recentemente scelto di legarsi in esclusiva alla rete di Pier Silvio Berlusconi. Staremo a vedere quindi quale opzione sceglierà la Simona nazionale, che ad andare in pensione non ci pensa proprio. Presto, anzi, potrebbe scrivere un nuovo, importante capitolo della sua carriera televisiva.