Una coppia del Grande Fratello 2024 ad un passo dall’addio: l’indiscrezione

Il Grande Fratello continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In attesa dell’arrivo della nuova edizione del reality show condotta da Ilary Blasi, ecco che i suoi protagonisti continuano a tenere alta l’attenzione medica. In queste ore Tommasi Franchi e Mariavittoria Minghetti sono finiti al centro del gossip per alcune voci di rottura. La coppia non si fa vedere da diverse settimane insieme, tanto che i fans sospettano di una crisi tra i due. A rompere il silenzio sulla situazione sono arrivate le parole di Amedeo Venza, che ha avuto modo di parlare con l’ex protagonista del Grande Fratello 2024. L’esperto di gossip ha scritto in una storia nel suo profilo Instagram: “Ho sentito spesso Mariavittoria ed abbiamo parlato di tutto quello che gira sul web. Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pensatissimi, anche riguardo cose che non stanno né in cielo né in terra vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un periodo sereno.”

Grande Fratello 2024, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono in crisi

Amedeo Venza ha confermato la crisi della coppia protagonista del Grande Fratello 2024. Nella storia pubblicata in rete, l’esperto di gossip ha scritto i motivi dietro all’allontanamento tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: “Distanza, lavoro, incomprensioni dovuti alla lontananza non aiutano nel loro rapporto! Si sentono tutti i giorni, parlano, discutono ma al momento non si stanno vedendo. Se si lasceranno o tornerà il sereno saranno i primi a comunicarlo“. La notizia arriva a poche settimane da un gesto social che aveva fatto preoccupare i fans. La dottoressa romana aveva smesso di seguire il fidanzato sui social, tanto da far presagire il peggio.