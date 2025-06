Una chiamata pubblica al teatro. Una città che diventa movimento teatrale. Dal 7 luglio al 9 il Coro di cittadini firmato da Bottega degli Apocrifi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una chiamata pubblica al teatro. Una città che diventa movimento teatrale. Dal 7 luglio al 9 agosto il laboratorio gratuito che costruirà il Coro di cittadini della produzione di Comunità “Canto per la città – 1620” firmato da Bottega degli Apocrifi



Collocata all’interno del più ampio cartellone “Mille di queste notti 2025”, ideato e organizzato dal Teatro Bottega degli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia e supportato da Marina del Gargano, la Chiamata pubblica è quel desiderio mai pago di ritrovarsi attorno a una storia, magari irreale e auspicabilmente non condivisa da tutti, ma con la certezza di volerla raccontare ancora e ancora per tenerci assieme, per cantare assieme per non smettere di sentirci parte in causa.

Una Chiamata ai cittadini per far parte di un progetto artistico di lungo respiro: la produzione site specific che riporterà gli Apocrifi al momento in cui per la prima volta hanno incontrato e immaginato un lavoro nella città e per la città di Manfredonia, nel lontano 2003.

“E’ l’inizio di un ampio cantiere che proverà a raccontare i venticinque anni di storia della Compagnia, questa è tra le primissime tappe che abbiamo immaginato di riattraversare con gli occhi di oggi, e gli anni addosso che non sono trascorsi invano. È un appello alla città tutta: a radunarsi intorno al suo teatro, a contarsi, a farsi coro, a mettere pubblica parola sulla propria storia ed essere parte attiva dello spettacolo Canto per la città, l’appuntamento cuore che ha guidato le scelte artistiche del cartellone estivo di Mille di queste notti”, spiegano gli Apocrifi.

Cittadini di ogni età sono convocati per partecipare alla “Chiamata pubblica al teatro”, un percorso artistico che si svilupperà dal 7 luglio al 9 agosto.

Un laboratorio che si dipanerà in diversi percorsi/coro, guidati dal regista Cosimo Severo, il M° Fabio Trimigno, la drammaturga Stefania Marrone, la danzatrice Rosa Merlino assieme dall’intera squadra di attori e tecnici degli Apocrifi.

I partecipanti potranno scegliere il Coro o i cori che più gli sono affini: canto e recitazione corale, oppure movimento e danza corale, o ancora costumi per la scena.

Il 7 e l’8 luglio alle 19.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” si terranno due appuntamenti collettivi per raccontare il progetto e suddividere i cori.

Lo spettacolo “Canto per la città – 1620“, guidato da Cosimo Severo, che ne firma il testo insieme a Stefania Marrone, vedrà in scena una molteplicità di artisti: l’amata attrice Nunzia Antonino, gli attori della compagnia Rosalba Mondelli e Giovanni Salvemini, due giovani attori Beatrice Cassandra e Giacomo Liva, selezionati tra oltre 250 candidature in un workshop che tra marzo e aprile ha portato a Manfredonia 30 attori da tutta Italia. Le musiche originali dello spettacolo, scritte dal M° Fabio Trimigno, saranno eseguite da: Antonio Riccardo (sax), Matteo Fioretti (chitarre), Simona D’Antuono (arpa), Fabio Trimigno (violino), Ilaria Guerra (violino), Annalisa Sampietro (viola), Michela Celozzi (violoncello).

Per iscrizioni e informazioni: Bottega degli Apocrifi – Sede Spazio Apocrifi – Marina del Gargano (0884. 1950042); Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.