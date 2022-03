UNA CALMA DI DULIA



Sento il ticchettio del tin delle grondaie

che gocciolano, ormai scaldate dal sole,

sento gli uccellini sulla ringhiera del balcone di casa

e provo una gran tenerezza.

La primavera non arriva ancora

ma io la sento come una volta,

calma e profumata di dulia,

il cuore della città batte di fronte alla calunnia

che, di vita ne fa una mala iniquità per l’anima fiorita,

ha bisogno di guardare oltre

la presenza di una dignità d’esistenza c

he ci da il cielo con le sue nuvole,

oltre al vento che spazza via l’anima dell’umana miseria

dove il cuore si bagna di mare.

Di Claudio Castriotta