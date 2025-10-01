CinemaManfredonia
Una battaglia dopo l’altra e La casa delle bambole di Gabby al Cinema San Michele
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Una battaglia dopo l’altra e La casa delle bambole di Gabby al Cinema San Michele
UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA
Programmazione
Venerdi 3 ottobre ore 20:00
Sabato 4 ottobre ore 20:00
Domenica 5 ottobre ore 20:30
Lunedi 6 ottobre ore 20:00
Martedì 7 ottobre ore 20:00
Mercoledì 8 ottobre ore 20:00
LA CASA DELLE BAMBOLE DI GABBY
Programmazione
Venerdi 3 ottobre ore 18:00
Sabato 4 ottobre ore 18:00
Domenica 5 ottobre ore 17:00 e ore 18:45
Lunedi 6 ottobre ore 18:00
Martedì 7 ottobre ore 18:00
Mercoledì 8 ottobre ore 18:00