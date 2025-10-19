Un Rally Porta del Gargano quasi con i fiocchi per l’equipaggio Guerra
Ottima prestazione per l’equipaggio targato Manfredonia
Non si è fatto attendere il rilievo cronometrico sulla Prova speciale spettacolo dove l’equipaggio composto
da Michele Guerra e Giovanni Guerra che a bordo della loro Peugeot 106 k10 versione XL prendono il via
con i colori della scuderia di casa la Piloti Sipontini tra l’altro scuderia organizzatrice dell’evento valido per
la Coppa Rally di zona 8 e il trofeo Città di Viste.
La piccola ma grintosa 106 curata dalla maestria del Team SMD Racing si piazza subito nelle posizioni di
vertice che poi cederà posizioni in classifica alle Rally 4 e rally 2 chiudendo la giornata di sabato in 15
posizione assoluta e primo di classe K10.
La giornata di domenica invece li vede impegnati nelle restanti 5 prove speciali dove con qualche piccola
difficoltà l’equipaggio sipontino riesce a risalire la classifica conquistando il 12° posto assoluto.
Michele dice:” E’ stata una gara molto impegnativa nonostante sono riuscito ad interpretare bene la prova
spettacolo che mi ha regalato l’emozione del primo posto fino all’arrivo di macchine più performanti.
Sono molto soddisfatto dell’andamento globale della gara devo ringraziare tutte le persone che mi
supportano come i ragazzi del Team SMD Racing per il grande lavoro, la mia famiglia, tutti gli sponsor e gli
amici di sempre. Un grazie speciale a Giovanni, il mio navigatore impeccabile: sempre attento, preciso e
pronto a dare il meglio. Un vero punto di riferimento in gara.
Infine, un GRAZIE sincero alla Scuderia Piloti Sipontini per aver organizzato un evento spettacolare, con
grande passione e professionalità