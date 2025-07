Un Posto al Sole: spoiler puntate in onda dal 28 luglio al 1° agosto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sarà una settimana densa di avvenimenti quella che attende i telespettatori di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3. La storica soap, ormai vicina al traguardo delle trenta stagioni, continua a rinnovarsi tra drammi familiari, segreti nascosti e legami messi alla prova. Nei prossimi episodi – trasmessi dal 28 luglio al 1° agosto – si accenderanno i riflettori su Assane, protagonista di una vicenda che potrebbe cambiare gli equilibri del racconto. Allo stesso tempo, i rapporti tra Guido e Mariella saranno messi a dura prova da nuove incomprensioni, alimentando una crescente instabilità nel loro legame. Con uno scenario in costante evoluzione, Un Posto al Sole si conferma ancora una volta capace di catturare l’attenzione del pubblico attraverso intrecci mai banali e personaggi sempre più sfaccettati. Le nuove puntate promettono colpi di scena e sviluppi inaspettati, pronti a tenere alta la tensione tra gli affezionati della soap.

Un Posto al Sole: il cadavere di Assane riemerge dalla terra

Come leggiamo da Lifestyleblog.it, le indagini sull’oscura vicenda legata ad Assane prenderanno una svolta decisiva. Il corpo del giovane bracciante verrà ritrovato proprio nel luogo indicato in sogno dalla medium Agata al giornalista Michele Saviani, evento che scuoterà profondamente una delle attuali principaly storyline di Un Posto al Sole. Questo ritrovamento non solo fornisce alla polizia una pista concreta da seguire, ma mette sotto pressione diversi personaggi coinvolti. Michele, ora al centro dell’attenzione, dovrà giustificare in che modo sia arrivato a scoprire l’esatto punto in cui giaceva il corpo, mentre il discusso Gennaro Gagliotti finirà nel mirino delle forze dell’ordine. Nel frattempo, Marina e Roberto Ferri coglieranno al volo l’occasione: si augureranno che questa svolta possa finalmente minare la posizione di Gagliotti nella gestione dei cantieri, aprendo uno spiraglio per riprendere il controllo. Nel frattempo, Il clima ai Cantieri Flegrei Palladini si farà sempre più teso. Marina e Roberto, esasperati dalla gestione impetuosa di Gennaro Gagliotti, decideranno di affrontarlo apertamente. L’obiettivo sarà il seguente: spingerlo a farsi da parte. Le recenti decisioni dell’amministratore delegato – spesso prese in modo frettoloso e senza confronto – minacciano di stravolgere l’intero assetto dirigenziale. Marina e Ferri, che conoscono a fondo le dinamiche dell’azienda, combatteranno fino all’ultimo per salvarla da un vergognoso fallimento. Intanto, In casa Giordano si respirerà un’aria di crescente inquietudine. Ornella e Raffaele osserveranno con apprensione il progressivo allontanamento tra Viola e Damiano: la prof e il poliziotto dovranno a breve affrontare una profonda crisi. Per chi segue la soap sa bene che le tensioni tra i due non nascono da un solo episodio, ma sono il frutto di una serie di scelte personali e professionali divergenti, che stanno lentamente scavando un solco difficile da colmare. Mentre ognuno dei due sembra inseguire un proprio percorso, il legame affettivo ne risente visibilmente, lasciando spazio a incomprensioni e silenzi. Per chi vuole bene a entrambi, la frattura apparirà nel futuro prossimo sempre più evidente e forse anche più difficile da ricucire. Tra i nodi emotivi più intensi della settimana risalterà senza dubbio quello che coinvolge Guido e Mariella. Dopo la dolorosa separazione dell’anno precedente, i due si troveranno di nuovo faccia a faccia con ciò che li unisce davvero. La distanza, le incomprensioni e il tempo trascorso non sono riuscite, dunque, a spegnere l’amore che li lega. Un improvviso riavvicinamento, travolto dalla passione mai del tutto sopita, riaprirà questioni rimaste in sospeso. A breve arriverà per entrambi il momento di guardarsi negli occhi e scegliere se voltare pagina o ricominciare da capo. Il confronto sarà intenso, carico di emozioni e decisivo per il futuro di questa storia tanto tormentata quanto amata dai fan. Per quanto riguarda le altre storyline segnaliamo il ritorno di Gianluca: il figlio di Alberto tornerà a Napoli per non meglio precisati motivi. Al momento sappiamo solo che ci sarà un nuovo incontro tra il ragazzo e il padre. Rosa e Manuel prenderanno la decisione di trasferirsi alla Terrazza, cambiando così la loro quotidianità. Il lavoro in più per la colf e la speranza di un guadagno più alto, potrebbero rappresentare per madre e figlio un futuro più stabile. Immancabile, poi, Renato Poggi, il quale trascorrerà sempre più tempo con la sua amica virtuale Marzia. Raffaele sentirà la mancanza del cognato e amico, oramai totalmente assorbito nel parlare con l’AI domestica. Infine, settimana dura per Luca il quale potrebbe affrontare nuovi problemi a causa della sua malattia.