Un Posto al Sole, spoiler 9 ottobre 2025: Mariella sconvolta per Guido e Claudia, intanto Marina…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Roberto Ferri non ha più intenzione di subire le angherie di Rosario dopo che l’uomo lo ha aggredito in carcere. L’imprenditore non ha raccontato nulla alle guardie, il suo scopo infatti è quello di difendersi da solo.

Spoiler Un posto al sole 9 ottobre 2025: Marina ha un nuovo piano per liberarsi di Gagliotti

Marina Giordano non ha mai tollerato la presenza di Gennaro Gagliotti ai Cantieri e dopo quello che è successo sta facendo di tutto per liberarsi di lui e avrà in mente un nuovo piano. Intanto Mariella sarà sconvolta dopo aver visto Claudia e Guido insieme al Caffè Vulcano.

La vigilessa era andata lì insieme al nipote e stava cercando di tirarlo su, sarà però troppo turbata e non riuscirà più a pensare ai problemi di Castrese. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato penserà ad un modo per sentire meno la mancanza di Raffaele.