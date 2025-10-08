Un Posto al Sole, spoiler 8 ottobre 2025: Rosa e Renda vicini, Ferri in carcere…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 8 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Castrese pensa ancora a Sasà, i due da tempo hanno messo fine alla loro storia d’amore ma non lo ha ancora dimenticato. Mariella e Guido appariranno sempre più vicini, però quando lei sembrerà disposta a riconciliarsi con il marito succederà qualcosa che la sconvolgerà.

Spoiler Un posto al sole 8 ottobre 2025: Rosa e Damiano di nuovo vicini

Eduardo sarà sempre più nervoso a causa della situazione che sta vivendo da quando è tornato a Napoli in vista del processo. Sia Damiano che Rosa saranno in ansia per lui, tra loro ci sarà un nuovo momento di vicinanza.

Filippo ha vissuto con Ferri un inaspettato momento di empatia e vorrebbe fare qualcosa per riuscire ad aiutarlo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Roberto in carcere potrebbe peggiorare la sua situazioni, la sua intenzione infatti è quella di chiudere i conti con i detenuti in modo drammatico.