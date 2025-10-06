Un Posto al Sole, spoiler 6 ottobre 2025: Pino e Rosa verso la rottura? Visita inaspettata per Guido

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 6 ottobre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Damiano si rivolgerà a Grillo affinché lasci in pace Eduardo dopo quello che ha fatto nei giorni scorsi. Il suo scopo era chiaramente quello di metterlo in cattiva luce con il proprietario dell’azienda che gli ha fatto un colloquio di lavoro. Intanto le cose tra Pino e Rosa continueranno a peggiorare.

Spoiler Un posto al sole 6 ottobre 2025: Diego fa una proposta a Nunzio, c’entra Gianluca

Sembrerà sempre più grave il problema di Gianluca con l’alcol, Diego però proporrà a Nunzio di assumerlo al Vulcano per sostituire Silvia durante la sua assenza.

Mariella e Guido continueranno ad avvicinarsi sempre di più, la loro riconciliazione infatti sembrerà sempre più vicina e inevitabile. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno però sapere che lui riceverà un’inaspettata visita, Del Bue riceverà anche una richiesta di aiuto.