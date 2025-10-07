Un Posto al Sole, spoiler 7 ottobre 2025: Gianluca riceve una proposta, Rosa e Pino vicini all’addio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 7 ottobre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa sarà ancora molto delusa da Pino a causa dei suoi pregiudizi nei confronti di Eduardo. Il loro rapporto ha preso una piega inaspettata e potrebbero essere vicini all’addio. Intanto Clara chiederà dei consigli a Niko e Giulia per poter aiutare Sabbiese, non otterrà però ciò che sperava.

Spoiler Un posto al sole 7 ottobre 2025: Guido e Mariella aiutano Alfredo

Gianluca riceverà una proposta che gli permetterebbe di ricominciare dopo quello che gli è successo a Siena, Alberto però non apparirà così entusiasta. Luca cercherà però di fargli considerare il ruolo genitoriale sotto un punto di vista diversa.

Dopo la richiesta di aiuto di Alfredo Guido e Mariella decideranno di salvarlo dai ‘maltrattamenti’ di Cotugno. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che il maggiordomo dimostrerà di essere molto più grato di quanto Del Bue potesse immaginare.