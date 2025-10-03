Un Posto al Sole, spoiler 3 ottobre 2025: grossa delusione per Rosa, Guido e Mariella vicini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 3 ottobre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo la spiacevole accoglienza nel quartiere e ciò che è accaduto con Grillo dopo il colloquio di lavoro Edoardo si renderà conto del fatto che sarà molto più difficile di quanto immaginava ricominciare una nuova vita.

Spoiler Un posto al sole 3 ottobre 2025: Mariella e Guido sempre più vicini alla riconciliazione?

Rosa dovrà fare i conti con una grande e spiacevole delusione. Intanto, continuerà a procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Nunzio e Rossella, i due infatti appariranno sempre più complici e felici. Riccardo, invece, si sta concentrando solo sul lavoro senza lasciare spazio ad altro nella sua vita.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Guido e Mariella, grazie ad un invito a cena, si avvicineranno sempre di più.