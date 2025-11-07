Un Posto al Sole, spoiler 7 novembre 2025: dura reazione di Gianluca al Vulcano, Rosa turbata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 7 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver preso una decisione sul futuro di Gianluca al Caffè Vulcano Nunzio e Silvia gli comunicheranno che non potrà continuare a lavorare lì per una questione di budget. Palladini però non reagirà bene quando scoprirà che hanno deciso di licenziarlo.

Spoiler Un posto al sole 7 novembre 2025: tensione in ospedale, Marina ha degli scrupoli

Vinicio sta soffrendo molto, sente la mancanza di Alice e la situazione che si è creata per stare accanto al fratello lo ha fatto ricadere nel tunnel della droga. Dopo aver capito il suo malessere Marina inizierà a farsi degli scrupoli, infatti dirà al marito che forse non è la scelta giusta sfruttare la tossicodipendenza del ragazzo.

Saranno momenti carichi di tensione in ospedale per Damiano e Rossella a causa del comportamento dei familiari di Peppe Caputo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa sarà molto turbata a causa della rottura con Pino.