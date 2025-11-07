SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 7 novembre 2025: dura reazione di Gianluca al Vulcano, Rosa turbata

Tensione in ospedale, Marina ha degli scrupoli. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Spoiler Un posto al sole 7 novembre 2025
Gianluca di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 7 novembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver preso una decisione sul futuro di Gianluca al Caffè Vulcano Nunzio e Silvia gli comunicheranno che non potrà continuare a lavorare lì per una questione di budget. Palladini però non reagirà bene quando scoprirà che hanno deciso di licenziarlo.

Spoiler Un posto al sole 7 novembre 2025: tensione in ospedale, Marina ha degli scrupoli

Vinicio sta soffrendo molto, sente la mancanza di Alice e la situazione che si è creata per stare accanto al fratello lo ha fatto ricadere nel tunnel della droga. Dopo aver capito il suo malessere Marina inizierà a farsi degli scrupoli, infatti dirà al marito che forse non è la scelta giusta sfruttare la tossicodipendenza del ragazzo.

Saranno momenti carichi di tensione in ospedale per Damiano e Rossella a causa del comportamento dei familiari di Peppe Caputo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa sarà molto turbata a causa della rottura con Pino.

