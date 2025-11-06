SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 6 novembre 2025: Marina ha esagerato con Vinicio? Rossella in difficoltà

Damiano continua ad indagare, Rossella in difficoltà in ospedale. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte6 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2025
Marina di Un posto al sole (Screen Raiplay)
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 6 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina porterà avanti il suo piano contro i fratelli Gagliotti con l’intenzione di liberarsi di loro ai Cantieri Flegrei-Palladini. La Giordano continuerà a mettere Vinicio sotto pressione ma capirà di essere andata troppo oltre.

Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2025: Rossella in difficoltà in ospedale

Dopo quello che è successo a Peppe Caputo Damiano continuerà ad indagare per cercare di scoprire chi lo abbia aggredito con la speranza di dimostrare che non è stato Sabbiese. I due hanno avuto degli screzi nell’ultimo periodo e teme che questo possa farlo finire nei guai.

In ospedale Rossella si ritroverà ad affrontare una delicata situazione a causa del padre di Caputo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela tornerà ufficialmente in radio ma le cose non andranno come previsto, sarà Samuel a pagarne le conseguenze.

