Un Posto al Sole, spoiler 6 novembre 2025: Marina ha esagerato con Vinicio? Rossella in difficoltà

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 6 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Marina porterà avanti il suo piano contro i fratelli Gagliotti con l’intenzione di liberarsi di loro ai Cantieri Flegrei-Palladini. La Giordano continuerà a mettere Vinicio sotto pressione ma capirà di essere andata troppo oltre.

Spoiler Un posto al sole 6 novembre 2025: Rossella in difficoltà in ospedale

Dopo quello che è successo a Peppe Caputo Damiano continuerà ad indagare per cercare di scoprire chi lo abbia aggredito con la speranza di dimostrare che non è stato Sabbiese. I due hanno avuto degli screzi nell’ultimo periodo e teme che questo possa farlo finire nei guai.

In ospedale Rossella si ritroverà ad affrontare una delicata situazione a causa del padre di Caputo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Micaela tornerà ufficialmente in radio ma le cose non andranno come previsto, sarà Samuel a pagarne le conseguenze.