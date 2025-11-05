Un Posto al Sole, spoiler 5 novembre 2025: Damiano indaga sull’aggressione, Niko fa una proposta a Manuela

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 5 novembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo l’aggressione ai danni di Peppe Caputo Damiano cercherà di far luce sulla vicenda. Il poliziotto indagherà per scoprire chi è stato a picchiarlo con la speranza che Eduardo sia davvero innocente. Dovrà dimostrare che non è stato lui prima che Grillo scopra le loro tensioni.

Spoiler Un posto al sole 5 novembre 2025: Manuela in crisi, Mariella sempre più vicina a Guido

Dopo aver visto Rosa insieme a Damiano e aver scoperto che non è certa di averlo davvero dimenticato Pino prenderà una decisione dolorosa. Intanto Niko proverà a risollevare il morale della fidanzata, Manuela infatti è andata in crisi quando ha scoperto che la laurea si terrà nella stessa data delle nozze.

Poggi proporrà un’originale soluzione alla Cirillo, nel frattempo Bice continuerà a stressare Mariella con la storia dei soldi nascosti da Troncone nella sua villa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la vigilessa si rifugerà sempre di più nelle attenzioni di Guido.