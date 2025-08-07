Un Posto al Sole, spoiler 7 agosto 2025: Gianluca racconta cosa gli è successo, intanto Damiano…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 7 agosto 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola a breve si recherà a Milano con Eugenio ed Ornella, entrambe infatti resteranno al suo fianco in un momento così delicato. Nel frattempo Rosa si preparerà per la sua prima vacanza con Pino.

Spoiler Un posto al sole 7 agosto 2025: Damiano fa un gesto impulsivo con Rosa

La situazione continuerà a peggiorare tra Viola e Damiano, i due saranno sempre più freddi e lui a causa della forte frustrazione finirà per compiere un gesto molto impulsivo nei confronti della sua ex.

Gianluca sarà ancora a Napoli in condizioni di salute molto delicate. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che il ragazzo deciderà di raccontare ciò che gli è successo a Luca e Giulia. Intanto, per tirarla dalla sua parte, Marina mostrerà ad Antonietta le foto del tradimento a Gennaro.