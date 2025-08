Un Posto al Sole, spoiler 6 agosto 2025: Gianluca ammette di essere a Napoli, Micaela stupisce Serena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 6 agosto 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che per Roberto Ferri non sarà affatto semplice placare l’autorità arrogante di Gennaro Gagliotti ai Cantieri Flegrei-Palladini. Il suo atteggiamento è totalmente cambiato da quando è diventato il nuovo amministratore delegato e non perde occasione per ricordare che adesso spetta a lui prendere le decisioni.

Spoiler Un posto al sole 6 agosto 2025: Gianluca confessa di essere a Napoli

Marina sta cercando di avvicinarsi ad Antonietta perché spera che la donna ferita dal marito possa allearsi con loro contro di lui. Nel frattempo Gianluca, dopo aver mentito a Luca mettendolo in crisi, confesserà di essere tornato a Napoli.

le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Serena sarà preoccupata per Micaela all’idea che resterà da sola durante le vacanze. La Cirillo, quindi, le chiederà di andare con loro a Maratea e come al solito la sorella riuscirà a sorprenderla.