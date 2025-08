Un Posto al Sole, spoiler 5 agosto 2025: Rossella in difficoltà con Gianluca, Antonio deluso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 5 agosto 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Rosa sarà molto felice di poter trascorrere un po’ di tempo con Clara dopo il suo ritorno a Napoli. Per Rossella invece sarà un momento delicato, dopo aver incontrato per caso Gianluca dovrà gestire la situazione senza poter rivelare a Luca che il ragazzo si trova a Napoli.

Spoiler Un posto al sole 5 agosto 2025: Antonio reagisce male, poi ritrova il buonumore

La Graziani assicurerà a Gianluca di tenere il segreto in merito alla sua attuale situazione, però potrebbero esserci dei colpi di scena inaspettati nelle prossime puntate della fiction partenopea.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nell’episodio che andrà in onda stasera su Rai Tre Antonio non reagirà bene quando scoprirà che i piani relativi alle vacanze estive sono cambiati. Viola e Ornella infatti andranno a Milano con Eugenio e non potranno partire con Manuel e Damiano. Le iniziative di Raffaele e l’unione della loro famiglia, però, faranno tornare il buonumore al piccolo Antonio.