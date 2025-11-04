SerieTVSpettacolo Italia

Un Posto al Sole, spoiler 4 novembre 2025: Rosa prova a chiarire con Pino, Sabbiese nei guai?

Bice ha un piano, Manuela deve affrontare un imprevisto. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte4 Novembre 2025
Spoiler Un posto al sole 4 novembre 2025
Pino e Rosa di Un posto al sole (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 4 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che c’è stata un’aggressione molto violenta che potrebbe far fare i conti ad Eduardo con gravi conseguenze, Damiano infatti indagherà per scoprire come sono andate le cose. Intanto Rosa proverà ad avere un chiarimento con Pino, il suo tentativo però sarà del tutto inutile.

Spoiler Un posto al sole 4 novembre 2025: Bice ha un piano, Manuela deve affrontare un imprevisto

Dopo che Troncone l’ha fregata Bice non si è mai rassegnata, infatti sarà ancora intenzionata a recuperare i soldi che le ha sottratto. Nel suo piano la sorella di Sasà oltre a farsi aiutare da Mariella coinvolgerà anche un’infiltrata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver superato l’ultimo esame Manuela sta per laurearsi. La Cirillo però dovrà affrontare un fastidioso imprevisto che potrebbe complicare tutto.

Tags
Sara Fonte4 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©