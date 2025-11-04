Un Posto al Sole, spoiler 4 novembre 2025: Rosa prova a chiarire con Pino, Sabbiese nei guai?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 4 novembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che c’è stata un’aggressione molto violenta che potrebbe far fare i conti ad Eduardo con gravi conseguenze, Damiano infatti indagherà per scoprire come sono andate le cose. Intanto Rosa proverà ad avere un chiarimento con Pino, il suo tentativo però sarà del tutto inutile.

Spoiler Un posto al sole 4 novembre 2025: Bice ha un piano, Manuela deve affrontare un imprevisto

Dopo che Troncone l’ha fregata Bice non si è mai rassegnata, infatti sarà ancora intenzionata a recuperare i soldi che le ha sottratto. Nel suo piano la sorella di Sasà oltre a farsi aiutare da Mariella coinvolgerà anche un’infiltrata.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo aver superato l’ultimo esame Manuela sta per laurearsi. La Cirillo però dovrà affrontare un fastidioso imprevisto che potrebbe complicare tutto.