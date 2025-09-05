Un Posto al Sole, spoiler 5 settembre 2025: Rosa prova a dissuadere Renda, cosa prova per lui?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 5 settembre 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo essersi precipitato dal fratello in ospedale e aver visto le sue delicate condizioni di salute Vinicio apparirà non poco preoccupato. Il ragazzo ascolterà due diverse versioni in merito a come si siano svolti i fatti e sarà molto confuso.

Spoiler Un posto al sole 5 settembre 2025: Rosa non accetta le decisione di Damiano

Per il giovane Gagliotti non sarà una situazione semplice da gestire dal momento che il fratello farà di tutto per farla pagare ai suoi soci che sono i nonni della sua fidanzata, la tensione sarà alle stelle.

Nel frattempo Roberto Ferri correrà un rischio per cercare di migliorare la sua situazione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa non accetterà la decisione di Renda, che sembra essere davvero intenzionato a lasciare la Polizia. La Picariello proverà quindi a fargli cambiare idea, il modo in cui lei si comporterà lascerà chiaramente intendere cosa prova nei confronti di Damiano.