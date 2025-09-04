Un Posto al Sole, spoiler 4 settembre 2025: Vinicio vicino a Gennaro, Damiano deciderà di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 4 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che in seguito alla chiamata del fratello Vinicio tornerà subito a Napoli per aiutarlo e stargli accanto in un momento così difficile per lui.

Spoiler Un posto al sole 4 settembre 2025: Damiano deciderà di…

Le cose si faranno sempre più complicate per Marina e Roberto a causa del violento litigio con Gennaro Gagliotti. Entrambi infatti saranno sotto inchiesta e dovranno difendersi dalle accuse del loro socio, intanto gli agenti ascolteranno la testimonianza di Luciana e degli operai dei Cantieri Flegrei-Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Damiano sarà vicino a fare un’imprevista scelta. Anche Michele dovrà affrontare un momento molto difficile, dovrà infatti rassegnarsi all’idea che dopo ciò che gli è successo la sua gamba non tornerà più come prima.