Un Posto al Sole, spoiler 4 settembre 2025: Vinicio vicino a Gennaro, Damiano deciderà di…
Roberto Ferri e Marina sotto inchiesta, Damiano verso una scelta imprevista. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 4 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.
Gli spoiler fanno sapere che in seguito alla chiamata del fratello Vinicio tornerà subito a Napoli per aiutarlo e stargli accanto in un momento così difficile per lui.
Spoiler Un posto al sole 4 settembre 2025: Damiano deciderà di…
Le cose si faranno sempre più complicate per Marina e Roberto a causa del violento litigio con Gennaro Gagliotti. Entrambi infatti saranno sotto inchiesta e dovranno difendersi dalle accuse del loro socio, intanto gli agenti ascolteranno la testimonianza di Luciana e degli operai dei Cantieri Flegrei-Palladini.
Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Damiano sarà vicino a fare un’imprevista scelta. Anche Michele dovrà affrontare un momento molto difficile, dovrà infatti rassegnarsi all’idea che dopo ciò che gli è successo la sua gamba non tornerà più come prima.